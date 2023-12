Basket femminile. Pfv, sfida da brividi. C’è il derby con il Pisa

Turno da cerchiare con la matita rossa per la Sei Versilia Pfv, che nella 7a giornata del girone C del campionato di basket femminile è attesa dal ‘derby’ con Pisa. La sfida, almeno sulla carta, non rappresenta un ostacolo insormontabile per le viareggine, lanciatissime in questo primo scampolo di stagione grazie alle sei vittorie ottenute in altrettante uscite: Pisa staziona sul penultimo gradino della classifica, con una sola vittoria centrata fin qui. Ma il peso specifico del confronto è molto alto: in caso di vittoria, Tamagnini e compagne potranno disputare lo scontro diretto con Valdarno, fin qui unica vera antagonista della Pfv, partendo da una posizione di vantaggio, dal momento che Valdarno in questa settima giornata osserva il turno di riposo.

Ecco perché il confronto con Pisa dev’essere affrontato col massimo dell’applicazione. L’appuntamento è per stasera alle 18,30 alla palestra ‘Alta Impianti’ di Pisa (arbitro De Trame). In Terza Divisione maschile, la 5a giornata riporta il Versilia tra le mura amiche delle ‘Tommasi’ di Pietrasanta, dove domani alle 18 i neroarancio ospitano il Bellaria-Cappuccini.