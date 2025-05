Basket femminile: Porcari conquista il terzo posto alle final four regionali Under 17

Il presidente in panchina a fianco dell’allenatrice. Una bella immagine quella di Porcari che ha organizzato le final four regionali Under 17 di basket femminile. Terzo posto per le gialloblu.

Le ragazze di Simona Querci, dopo aver perso la semifinale con Golfo Piombino (che ha poi vinto il titolo), si sono imposte nella gara per il terzo posto sulla Pieffe Firenze per 55-35, al termine di una partita affrontata con intensità, energia e determinazione dalle gialloblu, decise a chiudere nel modo migliore una stagione che è stata ricca di soddisfazioni.

Anche nella semifinale, persa 42-55 con Piombino, la squadra aveva disputato una gara generosa, con troppi errori, però, nelle conclusioni, sia da sotto che da fuori.

La due giorni al "Palasuore" è stata l’atto conclusivo di una stagione che ha visto le ragazze di Simona Querci protagoniste. "Sono orgogliosa di questo gruppo fantastico, abbiamo conquistato le final four contro ogni pronostico – dichiara la coach porcarese – ; le ragazze sono state brave e il terzo posto se lo sono davvero meritato. Grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto, alla società per avermi sempre fatto lavorare nelle migliori condizioni possibili e grazie anche al presidente Stefano Picchi per essere stato in panchina con noi nella finale". Mas. Stef.