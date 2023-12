Basket femminile. Puianello batte la Valtarese e ipoteca i play-off

VALTARESE

57

PUIANELLO

64

VALTARESE: Azzellini 4, Bozzi 25, Giacopazzi, Piscina, Catellani, Zanetti 20, Kozhobashiovska 8, Mezini. All. D’Albero.

CHEMCO PUIANELLO: Oppo 1, Valdo, Olajide 11, Manzini 17, Luppi, Corradini, Albertini, Dettori 4, Dzinic 8, Raiola 17, Cherubini 6, Graffagnino. All. Giroldi.

Arbitri: Politi (Re) e Fontanili (Pr).

Parziali: 14-17, 28-33, 40-50. Ipoteca i playoff la Chemco Puianello (16) che supera la Valtarese (6) nel quarto turno del girone di ritorno. Le gialloblù soffrono in partenza (6-0 per le locali) ma prendono ben presto in mano l’inerzia del match. Si prosegue con Puianello avanti di pochi punti fino all’ultimo quarto, quando Raiola insacca i canestri che affossano l’ultimo tentativo di rimonta parmense. La matematica dei playoff potrebbe arrivare con la prossima gara casalinga con Fiorenzuola a due turni di anticipo rispetto alla fine della regular-season.

c.c.