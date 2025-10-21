Basket femminile. Puianello cala il tris. Scandiano: stop alla striscia di hurrà

La Chemco Puianello (6) cala il tris e resta in vetta imbattuta dopo aver superato la Magik Rosa Parma (0) per 66-47. Pronostico rispettato per il gialloblù che, grazie alla difesa del primo tempo (42-27 all’intervallo) hanno scavato un solco poi mantenuto fino alla fine del match. Da segnalare le prestazioni di Camila Kirschenbaum (nella foto), l’MVP del match, e Olajide che ha arpionato anche 7 rimbalzi. Esordio in Serie B per la baby Anna Cuoghi (classe 2007).

Chemco Puianello: Valdo 1, Olajide 10, Manzini 2, Dettori 6, Dzinic 4, Raiola 4, Cherubini C. 3, Cuoghi, Boiardi 8, Kirschenbaum 20, Vitari 8. All. Giroldi.

Si ferma la striscia vincente dell’Aluart Scandiano (4) che cede a San Lazzaro (6): le biancoblù cedono in volata sul campo del BSL San Lazzaro, al termine di una gara in altalena con ben 11 cambi di vantaggio. Alle ospiti non bastano i 22 punti di Fedolfi, l’ultima ad arrendersi, mentre nel finale è due volte Aurora Meglioli a firmare il -2, ma senza riuscire a dare il là alla rimonta.

Aluart Scandiano: Fedolfi 22, Balboni n.e., Marino, Meglioli A. 9, Capelli 2, Pellacani, Brevini 12, Todisco 17, Ronchetti, Moretti 2, Meglioli E. 4. All. Boglioli.

Cesare Corbelli