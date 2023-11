Basket femminile. Scandiano batte. Puianello e si rimette in corsa per i play-off L'Aluart Scandiano vince il derby contro Puianello con un secondo tempo di carattere, ribaltando il parziale e rimettendosi in corsa per i playoff. Il match è stato equilibrato fino all'ultimo, con Susca che segna i due liberi decisivi a 2" dal gong.