BASKET FEMMINILE. Scotti, c’è la sosta: "Ci prepareremo allo sprint finale»

Due vittorie di fila per ritrovare il sorriso. In 15 giorni si è capovolto il mondo dell’Use Rosa. Adesso le facce sono decisamente più rilassate e pronte ad affrontare un due partite che potrebbero essere decisive o quasi per il tanto sospirato ingresso nelle magnifiche otto. Il tempo di guardare, purtroppo da spettatori, le finali di Coppa Italia e la doppia trasferta di Carugate e Torino potrebbe essere il passaggio decisivo della stagione, forse non matematicamente ma a livello psicologico di sicuro sì. Intanto la Scotti si gode la seconda vittoria consecutiva centrata con la Stella Azzurra Roma. "Una gara che ci ha viste sempre in controllo – attacca coach Alessio Cioni – magari a volte abbiamo staccato un po’ la spina dopo aver fatto i break ma, nel complesso, una vittoria meritata. Dopo l’intervallo avevo chiesto di dare più spesso la palla dentro e, su questo aspetto che le ragazze sono state brave a fare, ci abbiamo vinto la partita". Sì perché là dentro c’è Marta Miscenko, la pivot lettone che anche domenica ha fatto registrare una tripla doppia con 34 di valutazione, 17 rimbalzi e 18 punti. "Siamo allo sprint finale al quale ci avviciniamo sapendo di essere padrone del nostro destino - conclude Cioni - Sfrutteremo la sosta per la coppa nel modo migliore per essere poi pronte a questa doppia trasferta".