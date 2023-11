Basket femminile. Scotti Rosa dirompente contro Mantova: 81-59

rUSE ROSA SCOTTI

81

MANTOVAGRICOLTURA

59

USE ROSA SCOTTI: Castellani 10, Stoichkova 19, Merisio 15, Manetti 8, Miscenko 6, Fiaschi 2, Ruffini 2, Patanè 9, Avonto, Villaruel 10, Antonini, L’Ala. All.: Cioni

MANTOVAGRICOLTURA: Fietta 5, Novati 4, llorente 9, Bottazzi 6, Orazzo 15, Dell’Olio 13, Petronio 2, Buelloni ne, Eboigbodin ne, Cremona 5. All.: Purrone

Arbitri: Cattani di Cittaducale e Faro di Tivoli

Parziali: 19-14, 38-27 (19-13), 57-38 (19-11), 81-59 (24-21).

EMPOLI – L’Use Rosa Scotti batte Mantova con quella che è forse la sua miglior prestazione stagionale. I locali iniziano bene con le triple di Merisio e Castellani ma poi incassano uno 0-5. Patanè e Villaruel trovano la via del canestro passando da 12-5 prima ed un 17-10 dopo. Mantova riaccorcia fino al 19-14 del 10’ e, trascinata da una Dell’Olio praticamente perfetta al tiro si riavvicina fino al 19-17. Qui ecco che irrompe sulla scena Stoichkova. La bulgara segna 11 punti che, intervallati da un canestro di Manetti, portano l’Use Rosa sul 32-20.

Un parziale che consente di andare al riposo sul 38-27, con un parziale praticamente simile al primo: 19-13. Al rientro subito un 6-0 a firma Castellani-Manetti, tanto che coach Purrone chiede timeout. Villaruel e Merisio poi fissano il punteggio al 30’ sul 57-38. Nell’ultima frazione il Mantova tocca il 59-47, ma la Scotti poi dilaga con un 11-0 propiziato non solo dalle triple di Stoichkova ma anche dal tecnico con seguente espulsione di coach Purrone. In lunetta per i tre liberi ci va Castellani che non fallisce. Finisce 81-59 per l’Use Rosa Scotti.