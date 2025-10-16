Basket femminile serie A2. E-Work, ora Ancona. Georgieva dà la carica

Il primo obiettivo dell’E-Work è stato raggiunto. Le faentine dovevano cancellare il prima possibile –3 in classifica e ci sono riuscite grazie alla rocambolesca vittoria arrivata a Vicenza dopo un supplementare, la seconda in altrettante gare disputate. Una partita che sembrava persa, ma che è stata vinta con carattere permettendo così di avere 1 punto in classifica e di guardare al futuro con ancora più entusiasmo, anche perché domenica al PalaBubani arriverà Ancona, avversaria molto insidiosa. Tra le protagoniste di questo avvio di stagione c’è Iliyana Georgieva, decisiva a Vicenza, e autrice di 16.5 punti di media con 8.5 rimbalzi catturati nei primi due incontri.

"A Vicenza è stata una partita strana e sempre in bilico che alla fine siamo riusciti a vincere – sottolinea l’ala bulgara –. Per noi era troppo importante conquistare i due punti per togliere tutta la penalizzazione e ci siamo riuscite. Sono contenta del nostro avvio di campionato: siamo una squadra giovane che deve ancora lavorare tanto e migliorare, ma siamo molto affiatate e il gruppo è davvero unito. Domenica con Ancona servirà una grande prestazione".

Georgieva, già a Faenza in A1 nel 2022/23, conosce molto bene l’A2, avendovi giocato da protagonista lo scorso anno a Livorno. "La serie A2 è meno tattica dell’A1 e ha un gioco molto veloce, basato sui contropiede e sull’uno contro uno. Per vincere è fondamentale essere bravi ad avere grande intensità di gioco senza cali di attenzione, perché nessuna partita è scontata e tutte le vittorie sono da conquistare. Sono contenta di poter portare alla squadra la mia esperienza in questo campionato e a Faenza mi sto trovando davvero bene. Il mio avvio di stagione è stato positivo ma voglio ancora crescere e migliorare".

Curioso è quanto avvenuto nelle designazioni arbitrali in merito alla gara di domenica al PalaBubani, perché ad arbitrarla saranno Mouad Boudrika di Conselice e Mattia Forconi di Faenza. Una scelta singolare e dovuta al fatto che da molti anni non esiste più il vincolo della territorialità per gli arbitri.

l.d.f.