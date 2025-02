Basket Femminile Serie A2. L’Use Rosa vuole la quinta di fila. C’è un podio da tenere stretto

Centrata da tempo la qualificazione alle final eight di Coppa Italia, esordio venerdì 7 marzo alle 21.30 al Pala Paggetti di Roseto degli Abruzzi contro San Giorgio MantovAgricoltura, e assicuratasi nell’ultimo weekend anche la matematica certezza di accedere alla seconda fase tra le prime otto classificate, nelle ultime sette giornate di campionato l’Use Rosa Scotti punta a restare al vertice del proprio girone di Serie A2 femminile. Le biancorosse sono infatti seconde a meno due dalla vetta e all’orizzonte hanno un altro impegno sulla carta ideale per allungare la propria striscia positiva di quattro vittorie consecutive. Dopo Salerno, quartultimo in classifica e travolto sabato scorso al Pala Sammontana di Empoli, domani alle 18 Ruffini e compagne saranno di scena a Moncalieri contro la terzultima della classe (arbitri Manganiello di San Giorgio del Sannio e Del Gaudio di Massa di Somma). In queste partite, però, il rischio di approcciarsi alla gara con l’atteggiamento sbagliato è alto e allora coach Alessio Cioni cerca di tenere tutti sulla corda. "All’andata facemmo molta fatica a vincere in casa nostra – ricorda il tecnico biancorosso – ed ora giocheremo da loro che, sul campo amico, sono molto più forti come dimostra l’ultima vittoria centrata contro la Virtus Cagliari. Moncalieri è una squadra temibile e da rispettare. Sammartino è senza dubbio la loro giocatrice più pericolosa ed a lei dovremo stare particolarmente attente".

L’allenatore originario di Castelfiorentino si sofferma dunque su alcune problematiche che l’ultimo largo successo ha un po’ mascherato. "La vittoria netta con Salerno – prosegue – ha un po’ nascosto il difficile momento fisico che stiamo attraversando. Alcune ragazze non sono al massimo della condizione e questo ci deve far stare molto attente come abbiamo fatto lo scorso fine settimana. Servirà l’approccio migliore alla partita e la giusta intensità per tutti e quaranta i minuti, in attesa di capire chi potrà scendere in campo a parte Leghissa che sarà ancora assente. Per tornare da Moncalieri con i due punti servirà una prestazione super". La partita sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale youtube “Moncalieri basketball“.