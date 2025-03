Basket femminile serie b. Chemco pronta al riscatto contro Cesena. Aluart a Fidenza per confermarsi

Si presentano con due spiriti opposti le formazioni reggiane al nono turno del girone di ritorno.

La Chemco Puianello (36) va a caccia del riscatto dopo il ko patito nel derby contro Scandiano, cercando i due punti fra le mura amiche del palaBigi alle 18.30 contro Cesena (22), potendo finalmente reinserire la guardia Manzini, out per infortunio da diverse giornate. A dare la carica al team castellese ci pensa la play Paola Raiola: "Dobbiamo ripartire dopo la sconfitta nel derby. Stiamo lavorando bene negli allenamenti in settimana ma abbiamo bisogno di ritrovare continuità e affrontare una partita alla volta. Ritorniamo a giocare al palaBigi e sarà la prima occasione per rifarci e reagire. Giocheremo contro una squadra che sicuramente verrà agguerrita ma noi dobbiamo pensare solo al nostro percorso e ritornare alla vittoria".

L’Aluart Scandiano (22) invece viaggia alla volta di Fidenza (20) per confermare l’ottimo momento di forma e giocarsi le carte per il settimo posto finale, ormai diventato l’obiettivo stagionale dopo alcuni ko patiti nei mesi scorsi a causa di diversi infortuni che hanno compromesso le possibilità di ambire ad un posizione in classifica migliore.

Cesare Corbelli