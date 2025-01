Basket femminile serie b. Chemco e Aluart attese al riscatto

Riparte il campionato di Serie B femminile con due match ampiamente alla portata delle formazioni reggiane nella quattordicesima giornata.

La prima a scendere in campo sarà la Chemco Puianello (20) che alle 19 ospita la Fulgor Fidenza (12) e va in cerca di riscatto dopo il ko interno subito contro la capolista imbattuta Cavezzo nel turno prima della pausa per le festività.

Durante la sosta, le gialloblù hanno recuperato l’acciaccata Linda Manzini che si era fermata e poi usata con il contagocce per un problema alla schiena. L’Aluart Scandiano (8), invece, è attesa alle 21 dalla trasferta bolognese in casa del Peperoncino Basket (6).

Anche le ragazze di coach Cavalcabue dovranno riscattarsi dopo la sconfitta patita a Cesena prima della sosta; una vittoria, per le biancoblu, è d’obbligo per continuare a rimanere in scia del gruppone all’ottavo posto, cercando di cogliere il secondo successo esterno stagionale.

Cesare Corbelli