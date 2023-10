Basket femmINile serie B. La Feba a Senigallia per una sfida d’alta classifica

In serie B il trio di testa è destinato a frazionarsi. Oggi alle 21 si gioca infatti a Senigallia il derby tra il locale Basket 2000 e la Feba. Turno morbido per l’altra leader Perugia, che ospiterà l’Orvieto. Per le momò adesso comincia il difficile, dopo due sfide più che abbordabili. Bisognerà stringere le maglie in difesa dove si è incassato qualche canestro di troppo, mentre in attacco la squadra ha dimostrato di avere molte soluzioni valide tanto nell’area pitturata quanto nel tiro da fuori. Di solito le avversarie della Feba sono meno attrezzate nel reparto-lunghe, al cospetto del tandem polacco Jaworska-Panufnik che per la B è di tutto rispetto. Il Senigallia potrà provare a giocarsela alla pari, o quasi, visto che alle ex Rimi e D’Amico s’è sovrapposto nelle ultime ore l’innesto di Sofia Dell’Olio, tornata a casa dopo 5 anni di fruttuoso "vagabondaggio" in altrettanti club di A2. Da verificare fino a che punto la ragazza s’è già inserita negli ingranaggi della squadra. Il Senigallia s’è aggiornato parecchio rispetto allo scorso anno quando, eliminando a sorpresa la Feba nel 1° turno dei play-off, riuscì ad accedere alla finale dove trovò disco rosso per mano del Campobasso. Sono cambiati l’allenatore e la straniera (è arrivata da Aprilia il 21enne play Tia Tajhar, con buoni trascorsi nelle nazionali giovanili della Slovenia) e, da Ancona, ha risalito la dorsale adriatica quella Giorgia Rimi che a Civitanova durò pochi mesi nella stagione 2020-21. Un complesso apparentemente più temibile dello scorso anno. La Feba, non ancora al top, è chiamata a una prestazione solida per non soccombere stasera.