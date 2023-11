Basket femminile serie B. La Feba vince il braccio di ferro in vetta con Perugia. Coach Melappioni: "Imposti i nostri ritmi al match»

Ora la Feba è da sola in vetta alla classifica. Il big-match a Civitanova Alta con il Perugia, l’altra capolista imbattuta, ha chiarito che ora tra le due squadre c’è un ampio dislivello a vantaggio delle momò. Il verdetto (78-50) fotografa eloquentemente il gap. È vero che una delle vedettes umbre, la giovane nigeriana Bartholomew, s’è fatta sciaguratamente espellere già al 24’ lasciando nei guai le compagne. Ma è altrettanto vero che in quel frangente la Feba era già schizzata in orbita (44-30 il punteggio) grazie a un parziale di 24-3 stordente per le avversarie. Il Perugia aveva avuto un formidabile abbrivio facendo leva sul tiro da tre e sulle qualità del tandem "afro" Bartholomew-Olajide per proiettarsi avanti fino a +8 (17-25 all’11’). Solo la Jaworska (11 punti nel 1° quarto) era riuscita a limitare i danni per la Feba. Prese le misure in difesa, una volta perfezionata la rimonta (28-27 al 16’) le momò hanno demolito Perugia picconata dopo picconata,incrementando addirittura il vantaggio anche col secondo quintetto. Fondamentali le bombe della Paoletti nei minuti a cavallo dell’intervallo, quando la Feba ha stravolto l’iniziale inerzia della partita. Molto soddisfatta stavolta Donatella Melappioni: "Ho apprezzato l’aggressività della difesa –ha dichiarato il coach biancazzurro a fine partita – e l’imposizione dei nostri ritmi. Cominciamo a raccogliere i frutti del lavoro…". Il tabellino delle momò: Paoletti 22, Jaworska 20, Binci 13, Panufnik 12, Sciarretta 5, Angeloni 4, Severini 2, Pelliccetti, Vigilia, Streni, Lazzarini, Contati.