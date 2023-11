Basket femminile serie B. L’imbattuta Feba di scena domani a Umbertide

Domani la Feba affronterà alle 18 a Umbertide l’ultima sfida del girone dell’andata della regular season. L’avversaria è la formazione cadetta di un club di in A2. In quanto tale, nella successiva fase a orologio Umbertide non potrà competere, ammesso vi si qualifichi, alla poule promozione. Ripartirà da zero nell’altra griglia. Ma chi l’affronta deve cercare di batterla per incrementare la classifica. La Feba è l’unica imbattuta del girone, le umbre hanno superato fin qui solo la cenerentola Orvieto. Momò favorite, ma bisogna prestare attenzione perché, tra le avversarie, ve ne sono diverse che hanno già avuto modo di fare minutaggio in A2 negli anni passati. Oggi coach Donatella Melappioni festeggerà una primavera in più e, dalle ragazze, si aspetta che non le facciano andare di traverso la torta. Quella di domenica scorsa contro Perugia è stata l’ultima apparizione sul parquet per Raffaella Vigilia che, arruolatasi nell’Esercito, ha già salutato le compagne. Da qualche giorno si sta allenando a Civitanova Alta una giovane ligure che, nel caso dimostri di possedere i numeri adeguati, verrà tesserata dal patron Elvio Perini. Il quartetto Binci-Paoletti-Panufnik-Jaworska sta dando ampie garanzie e su di esso si può fare affidamento per un campionato importante. Giù di tono la Pelliccetti, la Severini e la Angeloni, dalle quali è lecito aspettarsi un contributo più significativo. E strada facendo potrebbero crescere la Sciarretta, la Streni e la Lazzarini per concedere un po’ di riposo al play titolare Binci che ha dovuto fin qui tirare la carretta quasi senza respiro. Dopo i match del week-end la B osserverà un turno di sosta.