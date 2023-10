Basket femminile Serie B. Nuova Virtus, oggi è ancora tempo di derby. Al PalaIppo arriva l’Happy Basket Rimini

E’ tempo di derby in casa della Nuova Virtus Cesena che oggi alle 18 ospiterà al PalaIppo l’Happy Basket Rimini nella quinta giornata del campionato di basket femminile di serie B. Le giallonere sono alla loro seconda stagione in categoria e quest’anno, nonostante la difficoltà del torneo nel quale militano compagini con budget decisamente importanti e la giovane età del roster a disposizione di coach Chiadini, hanno impattato in maniera più significativa rispetto alla stagione da debuttante, quando la vera scossa era arrivata dopo la pausa natalizia e aveva permesso poi al gruppo di conquistare una meritatissima salvezza.

L’obiettivo è lo stesso anche adesso, una sorta di anno zero caratterizzato da una profonda ristrutturazione volta a gettare basi che nell’intento del club dovrebbero diventare poi progressivamente più solide, allargando sia l’orizzonte che le ambizioni. Il primo passo è legato alla valorizzazione del vivaio, aspetto nel quale il club sta investendo molto, creando anche un collegamento diretto tra il bacino del settore giovanile e l’organico della prima squadra.

La gara di oggi si annuncia insidiosa, ma già importante. Al di là della sfida campanilistica tra ‘cugine’, strappare una vittoria significherebbe agguantare le avversarie, che ora si trovano in solitaria a 6 punti, due in meno rispetto alla vetta occupata da Magika Castel San Pietro, unica ancora imbattuta. Le cesenati per ora hanno un bilancio di due sconfitte e due vittorie, l’ultima delle quali risale alla scorsa settimana, contro il fanalino di coda Finale Emilia.

