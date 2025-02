Basket femminile Serie B. Puianello stronca. San Lazzaro. Scandiano, che peccato

Continua il buon momento della Chemco Puianello (30) che, nella terza giornata del girone di ritorno, si impone al palaBigi per 81-58 su San Lazzaro (18) e si mantiene al secondo posto in graduatoria. Una gara condotta dall’inizio alla fine (19-14, 37-29, 59-40 i parziali), dove l’attacco castellese ha girato come un orologio svizzero: Isabella Olajide conferma l’ottimo momento di forma mettendo a referto 27 punti con 10/13 da due e 9 rimbalzi catturati, ma accanto a lei la distribuzione dei punti è stata davvero da applausi.

Puianello: Olajide 27, Bevolo 10, Manzini n.e., Luppi, Dettori 13, Dzinic 2, Raiola 9, Cherubini C. n.e., Cherubini S. 2, Gatti 8, Boiardi 8, Ivaniuk 2. All.: Giroldi. L’Aluart Scandiano (14) perde al palaRegnani con le modenesi del Basket Sisters (26) 64-78, cedendo nell’ultimo quarto dopo un match condotto per ampi tratti (27-22, 40-37, 52-57 i parziali); le biancoblù hanno resistito fino al 31’ (54-57) per poi cedere il passo squadra ospite.

Scandiano: Fedolfi 14, Soncini, Bini, Marino 6, Meglioli A. 10, Capelli 8, Pellacani, Brevini 4, Castagnetti 2, Todisco 12, Meglioli E. 8. All.: Cavalcabue.

Cesare Corbelli