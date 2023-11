Basket femminile serie b. Puianello batte il Magik Parma e si rilancia. Devastante Isabella Olajide: 25 punti

PUIANELLO

78

MAGIK PARMA

62

CHEMCO PUIANELLO: Oppo 2, Valdo, Olajide 25, Manzini 20, Luppi 6, Corradini, Albertini, Dettori 5, Dzinic 9, Raiola 6, Cherubini 5, Graffagnino. Ali. Giroldi.

MAGIK PARMA: Triani, Lucca 19, Anfossi 4, Luciano 6, Petrilli 12, Musiari 6, Di Giorgio 2, Santa 7, Minari 6. All. Donadei.

Arbitri: De Santis di Modena e Romanello di Ferrara.

Parziali: 15-14, 26-33, 58-46.

La Chemco Puianello (10) si rialza subito dopo il ko subito contro la capolista Samoggia imponendosi sul Magik Parma (2). L’inizio del match è stato in salita per le gialloblu che sono scese in campo senza il focus giusto per vincere il match. Ci pensa la castellese doc Linda Manzini a tenere a galla le sue mettendo a referto ben quattordici dei ventisei punti totali messi a segno dalla Chemco nel primo tempo. Nella ripresa, coach Giroldi allunga la difesa per mettere pressione alle ospiti e in attacco si appoggia ad una devastante Isabella Olajide, autrice di una doppia-doppia (25 punti con 1114 da due e 15 rimbalzi) che propizia la rimonta e l’allungo della Chemco.

c.c.