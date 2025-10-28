Basket femminile serie b. Puianello sempre più in vetta: San Lazzaro kappao. Scandiano torna a sorridere contro Rimini

Nella quarta giornata la Chemco Puianello (8) cala il poker e resta in vetta imbattuta dopo aver superato in trasferta un’altra capolista (ora ex) San Lazzaro (6) per 35-72. Gara dominata in lungo e in largo dalla castellesi (7-16, 15-31, 23-59 i parziali) in cui si è messa in luce la solita Kirschenbaum (19 punti con 22 di valutazione) mentre Susanna Cherubini (classe 2009) ha tenuto bene il campo per 12 minuti.

Puianello: Olajide 10, Manzini 11, Dettori 4, Dzinic 1, Raiola 13, Cherubini C. 2, Cherubini S. 4, Boiardi 2, Kirschenbaum 22, Vitari 3. All. Giroldi.

Molto bene l'Aluart Scandiano (6) che torna alla vittoria per 62-53 contro Rimini (6) al primo stop stagionale. Match equilibrato (13-16, 35-32, 46-43 i parziali), sbloccato negli ultimi tre minuti (55-51 al 37’).

Scandiano: Fedolfi 20, Balboni, Marino 1, Meglioli A. 2, Capelli 9, Pellacani 3, Brevini 9, Todisco 10, Ronchetti, Moretti, Meglioli E. 8. All. Boglioli.

Oggi già in campo con Scandiano alle 20.30 sul parquet della capolista Cavezzo. Puianello domani alle 19.20 a Rimini.

Cesare Corbelli