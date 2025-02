Basket femminile Serie B. Scandiano sfida San Lazzaro. Puianello chiamata al riscatto

L’Aluart Scandiano (18) inaugura la settima giornata di ritorno con l’anticipo al palaRegnani alle 20.45, sfidando San Lazzaro (20) nello scontro diretto per l’ottava piazza. Rinvigorite dalle ultime uscite in crescita, le ragazze di coach Cavalcabue sono chiamate a vincere e ribaltare anche la differenza canestri (all’andata finì 75-70 per le bolognesi) per rimanere aggrappate alla parte sinistra della graduatoria.

Gioca, invece, domani alle 19 la Chemco Puianello (34) che, dopo lo stop esterno patito a Rimini, è chiamata ad un pronto riscatto nel big-match di giornata contro le modenesi del Basket Sisters (32). Un’altra sconfitta delle castellesi consentirebbe l’aggancio in classifica da parte proprio delle avversarie e di Fiorenzuola senza dimenticare altre inseguitrici a breve distanza, rimescolando totalmente le carte nei giochi per il secondo posto. A tenere alta la tensione in casa gialloblù, ci pensa la pivot bosniaca Marina Dzinic: "In questa parte del campionato dobbiamo fare un passo alla volta e giocare ogni partita come se fosse l’ultima, con grande energia, entusiasmo e gioco di squadra. Ed è così che dobbiamo affrontare la partita di sabato contro Basket Sisters, con grande spirito di squadra e lottando insieme dall’inizio fino alla fine per portare a casa la vittoria e due punti importanti".

Cesare Corbelli