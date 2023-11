Basket femminile Serie B. Scandiano chiude con una sconfitta il girone di andata

SCANDIANO

69

VALTARESE

79

ALUART SCANDIANO: Fedolfi 15, Susca 14, Bini ne, Balboni 8, Marino 12, Meglioli A. 13, Capelli, Teti ne, Brevini ne, Torelli 2, Soncini, Meglioli E. 5. All. Pozzi.

VALTARESE: Piscina, Azzellini 9, Bozzi 16, Kozhobashiovska 12, Giacopazzi, Catellani 2, Zanetti 20, Mezini, Palacios 20. All. D’Albero.

Arbitri: Indrizzi e Santacroce di Modena.

Parziali: 9-16, 31-33, 51-49.

Si chiude con una sconfitta casalinga il girone d’andata dell’Aluart Scandiano (6) che non riesce a calare il tris di vittorie consecutive. La Valtarese (4) parte forte, ma le bocche da fuoco locali (ben quattro in doppia cifra) scuotono il clan biancoblu che si porta in vantaggio a fine terzo quarto. Si va avanti sul filo dell’equilibrio fino al 35’ sul 63-64 in favore delle parmensi, che poi mettono il turbo con la tripla di Azzellini e qualche giro in lunetta in più rispetto alle locali, mettendosi in tasca i due punti.

