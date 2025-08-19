Basket femminile Serie B. Usmate rivoluziona l’organico: quattro top per puntare in alto

In Serie B femminile ha rivoluzionato l’organico il forte Usmate. Sono arrivate all’addio Foschini, Agazzi, Guenzati, Zamaglini, Bonadeo. Confermatissimo, al suo terzo anno da capo allenatore, Pasquale De Sena. Della rosa della passata stagione sono rimaste in maglia gialloblù Alice Carrara, Beatrice Minelli, Greta Laube, Arianna Beretta, Camilla Mariani e Gessica Milani.

"Abbiamo completato la squadra con quattro innesti di qualità, che ci permettono di alzare l’asticella e puntare in alto nel campionato di Serie B - dice l’allenatore dell’Usmate - L’anno scorso abbiamo sofferto quando abbiamo affrontato formazioni più forti di noi fisicamente, soprattutto sotto i tabelloni. Per ovviare a questo difetto abbiamo ingaggiato la lunga di 1.90 cm. Valentina Gatti, che arriva dal Derthona di Serie A1. Un vero e proprio lusso: oltre ad avere mani educate con un grande tiro dai tre/quattro metri fronte a canestro, sa passare molto bene la palla. Con Alice Carrara, una lunga leggera, formerà una coppia ben assortita. Tutte e due hanno tanti punti nelle mani e saranno dei grattacapi per le difese avversarie. Da Brignano abbiamo prelevato Sara Moro, un’ala con grandi doti atletiche e un carattere determinato che la porta a non mollare mai. Grazie alla sua energia diventa una rimbalzista preziosa.

Altro acquisto importante è quello di Sofia Savini, che nella passata stagione con Milano Basket Stars è stata di gran lunga la principale protagonista della promozione in Serie A2. Sofia ha un talento cristallino ed è una giocatrice che è una gioia per gli occhi degli appassionati. Ha tanta esperienza, ha vinto diversi campionati e darà alla squadra tutto il sua carisma. Ultima, ma non per importanza, è Anna Capra, guardia mancina che ha fatto molto bene a Roseto. Bravissima nell’uno contro uno perchè attacca il ferro con caparbietà, ha dalla sua la gioventù essendo classe 2003". Davvero da applausi la campagna acquisti di Usmate, che si candida per occupare le posizioni di alta classifica nella prossima Serie B.

"Aggregate alla formazione Senior ci saranno due giocatrici del 2007, Camilla Passoni e Silvia Sala. Anche una 2008, Eleonora Villa - dice sempre De Sena - il mio vice allenatore sarà Ciro Fasano, ex Bresso. Il raduno della squadra è stato fissato per il 28 agosto".

Antonella Galimberti