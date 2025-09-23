Basket femminile Serie B. Usmate torna alla vittoria, Vittuone surclassato: "Micia Gatti e Alice Carrara decisive»

Archiviata in fretta la sfida persa contro Costamasnaga, la AS Medical Usmate è tornata alla vittoria superando tra le mura amiche il Vittuone per 72-56. Il bilancio delle gare pre-campionato è quindi di tre successi larghi contro le dirette concorrenti e una sola sconfitta.

"Abbiamo affrontato Vittuone, una squadra molto affiatata visto che l’ossatura dell’organico è stata mantenuta invariata - racconta l’allenatore brianzolo Pasquale De Sena - in particolare tra le nostre avversarie ha brillato Giulia Rossi, una delle più forti playmaker della B. Col passare dei minuti siamo riusciti però a limitarne il potenziale con la difesa individuale. Nel primo periodo di gioco siamo stati in difficoltà, sbagliando tanti tiri aperti e mostrando qualche distrazione di troppo. Abbiamo la fortuna di avere un organico ampio, quindi facendo dei cambi siamo riusciti a trovare il quintetto in grado di far girare la partita sui nostri binari preferiti".

Coach De Sena elogia l’attacco, "nella ripresa abbiamo iniziato a macinare il nostro gioco, dando tanto la palla dentro a Micia Gatti e Alice Carrara. Sono state brave ad attaccare il ferro con gli uno contro uno Anna Capra, Sofia Savini e Greta Laube. Nonostante il fatto che siamo arrivati al capolinea con una percentuale di tiro da tre punti, con un 2/18 totale di squadra negative, abbiamo trovato alternative valide. Importante aver cercato tanto la lunga Gatti".

Antonella Galimberti