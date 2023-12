Basket femminile - Serie B. Virtus, contro Castello d’Argile un’occasione da non sprecare

Derby bollente per la Nuova Virtus Cesena. E non soltanto perché le avversarie di turno sono quelle della ‘Peperoncino Libertas’, che oggi alle 20.30 ospiteranno le giallonere nell’arena bolognese di Castello d’Argile. Le due squadre impegnate nel campionato di B femminile condividono la penultima posizione a 6 punti davanti alla sola Finale Emilia, ancora a secco di vittorie. Il match, valido per la terza di ritorno, offre alle cesenati la possibilità di guadagnare terreno verso la metà classifica, provando a vendicare il ko dell’andata, quando al Palaippo le bolognesi si imposero 47-54.

A solo due punti di vantaggio c’è San Lazzaro, che le cesenati hanno sconfitto nella gara della scorsa settimana e che oggi sarà impegnato contro la capolista Castel San Pietro. Le cesenati devono trovare continuità in un torneo spigoloso nel quale hanno dimostrato di saper dire la loro creando problemi a quasi tutte le avversarie, riuscendo però a capitalizzare forse meno di quello che avrebbero potuto ottenere in termini di classifica. Incide anche la conformazione di un gruppo giovane, che rispecchia lo spirito del club di voler guardare al vivaio per dare continuità al progetto del basket femminile, ma che soprattutto nelle prime fasi, è destinato a pagare come minore esperienza. Anche per questo la gara odierna è un’occasione che non può essere sprecata.

Luca Ravaglia