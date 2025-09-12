Basket femminile - Serie "C» e settore giovanile. Bieffe: Frediani nel club. Fanucchi all’Under 13

Continuano i nuovi arrivi e le conferme al Bieffe Porcari per la stagione 2025-2026. Intanto è arrivato un ex dirigente del Capannori che sbarca a Porcari. "Sono felice di dare una mano al team gialloblu – dichiara Mauro Frediani –, in una società seria, che esiste da decenni e spero di fornire un contributo di motivazione e di esperienza per aiutare il sodalizio a vincere o, quanto meno, a provarci". Questo per la serie "C".

Ma ci sono anche le giovanili. Un’ autentica icona del Basket Femminile Porcari è pronta a trasmettere passione e valori alle nuove generazioni: nella stagione 2025-2026 sarà Adele Fanucchi a guidare il gruppo Under 13. Una scelta importante, affidata ad una figura storica e di grande esperienza. Rappresenta da anni una presenza costante e di riferimento all’interno della società, lasciando un segno profondo nella crescita del movimento.

Negli ultimi anni ha collaborato con lo staff tecnico del settore minibasket e giovanile, affiancando altri allenatori e seguendo da vicino i percorsi di crescita, sia individuali che di squadra. Ora, pur mantenendo i suoi precedenti incarichi, è pronta ad affrontare una nuova sfida.

M. S.