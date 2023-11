Basket femminile serie C. Il dominio della PfV. Superato anche Prato

Non si ferma più il Sei Versilia Pfv. Le ragazze viareggine continuano a dominare il campionato di serie C di basket con una vittoria dietro l’altra. Nella 6a giornata, Tamagnini e compagne erano impegnate allo ‘Zappelli’ contro Prato, avversaria ostica lanciata all’inseguimento della vetta. Un passaggio chiave per capire il ruolo che la Pfv potrà rivestire in questo torneo. E le aspettative non sono andate deluse. Le padrone di casa hanno giocato l’ennesima partita applicata, soprattutto in fase difensiva (i 34 punti concessi a Prato sono il sesto punteggio più basso registrato in questo primo terzo di campionato) e pungendo a canestro con costanza. Il 43-34 finale è la certificazione che, a meno di sorprese, sarà sfida a due tra la Pfv e Valdarno, che insegue a due lunghezze di distanza ma deve recuperare una partita, ed è dunque l’unica squadra imbattuta fin qui assieme alla Pfv (lo scontro diretto è in programma il 12 dicembre).

Classifica: Sei Versilia Pfv 12, Valdarno 10, Prato 6, Porcari 6, Montecatini 4, Florence 4, Pisa 2, Castelfiorentino 2, Gea 0.