Basket femminile - Settore giovanile. Titolo regionale per Le Mura. Oro toscano nel "3x3» Under 18

E’ arrivato il titolo regionale nella specialità "3x3" per le ragazze Under 18 del Green Le Mura Spring.

Il "3x3" è la formula di basket ad un canestro tipicamente estiva che, spesso, viene giocata nei playground all’aperto, con un tempo di gara di 10 minuti a scorrere, con le giocatrici che gestiscono in autonomia l’unico cambio disponibile.

La finale regionale della categoria Under 18 si è svolta al "Palamatteoli" di Pontedera, con le ragazze biancorosse che hanno vinto le tre gare del girone all’italiana contro Use Rosa Empoli, Bf Livorno e Cmb Valdarno. In finale hanno affrontato ancora il Cmb Valdarno ed hanno vinto per 19-10. La squadra del Green Le Mura Spring era composta da Arianna Geremei, Diana Tanasa, Ludovica Dinelli e Sofia Dianda. Grazie a questo successo le biancorosse accedono alla finale nazionale "3x3" che si svolgerà a settembre.

Ancora un importante successo per il settore giovanile del Green Le Mura Spring che sta puntando molto sulle giovani, grazie anche all’importante lavoro della "diesse" Imma Gentile e di tutto il suo staff. L’obiettivo è quello di potenziare il settore giovanile, per preparare le ragazze anche alla prima squadra.

Per quanto riguarda quest’ultima, archiviata l’ottima stagione conclusasi con la semifinale negli spareggi nazionali – con la finale sfumata per un soffio – , Imma Gentile è al lavoro per allestire un roster competitivo in grado di centrare le prime posizioni di classifica.

Alessia Lombardi