Basket femminile - Settore giovanile. Bieffe Porcari. Under 17: Querci al posto di Fiaschi

E’ Simona Querci (foto) la nuova coach della squadra under 17 del Basket Femminile Porcari. L’allenatrice andrà a sostituire l’appena esonerato Fiaschi. "L’obiettivo – afferma la Querci – è riuscire a far crescere singolarmente ognuna di queste ragazze e creare una squadra che possa scendere in campo e divertirsi".

Originaria di Prato, residente a Lucca, è diplomata in lingue straniere ed è responsabile dei rapporti con i fornitori esteri per una importante azienda. Nel suo curriculum una lunga esperienza sui campi da basket: prima da giocatrice, nel ruolo di guardia; poi da allenatrice. Infatti porterà avanti ugualmente il suo ruolo di allenatrice certificata e dirigente del Galaxy Baskin Porcari. Ha esordito in "B", da giocatrice, nella stagione 1990-’91. Dal 1993 al 1995 ha disputato tre stagioni nella Paver Borgonovo Piacenza, giocando i campionati di serie "B" e "A2". Nel 1996 è rientrata in Toscana e, in serie "B", ha vestito le maglie di Castelfiorentino, Viareggio, Le Mura Lucca e Porcari, vincendo una Coppa Toscana.

Dopo una lunga pausa è tornata sul parquet, vincendo tre campionati "Uisp" regionali e tre scudetti nazionali. Nel 2017 ha fatto parte della Nazionale Over 40, con cui ha vinto un bronzo mondiale ai campionati svoltisi a Montecatini. Simone Querci sarà in panchina da sabato, nella gara contro Pisa.

Mas. Stef.