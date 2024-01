Basket femminile - Settore giovanile. Bieffe Porcari vince la "Pink Cup». Trofeo nazionale per le gialloblu

Una vera e propria impresa. È Stefano Picchi, presidente del Basket Femminile Porcari, a dare la notizia: la squadra under 14 ha vinto il torneo nazionale "Pink Cup", definito il trofeo della Befana, organizzato a Roma dalla società della Stella Azzurra. Otto le formazioni partecipanti, divise in due gruppi: di quello "A" facevano parte, oltre alla Stella Azzurra, Guidonia Sport Academy, Soresinese e Polisportiva Masi. Nel "B", invece, Pink Basket Macerata, Basket Academy Ticino, Basket Ladispoli e, appunto, le ragazze del Porcari, guidate da Francesca Salvioni e Adele Fanucchi.

Un club che, in passato, ha avuto molte soddisfazioni a livello giovanile. Ma questa è davvero una notevole soddisfazione sulla quale interviene anche il sindaco, Leonardo Fornaciari.

"Mi permetto di dire – ha affermato il primo cittadino – che è un ottimo risultat,o rappresentato non solo dal traguardo sportivo raggiunto, ma da come queste ragazze giocano ovvero non perdendo mai di vista gli insegnamenti di rispetto per il prossimo, la passione per lo sport, il grande desiderio di vittoria, ma non a tutti i costi".

Ecco chi sono le ragazze vincenti: Ginevra Andreotti, Matilde Cogilli, Gueye Bynta, Giulia Marcucci, Mariele Martinelli, Aurora Mazzaccheri, Beatrice Ninci, Anna Paolinelli, Giada Prestigiovanni, Cecilia Riva, Martina e Melissa Riccardo.

Massimo Stefanini