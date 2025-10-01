Basket femminile. Torna il trofeo "Tocchini». Due giorni di emozioni

L’aspetto tecnico ha un valore, ma è quello del ricordo a prevalere. Al "Palasuore" torna il trofeo "Margherita Tocchini": due giorni di sport, memoria e amicizia. Il nuovo anno sportivo del Bieffe Porcari si apre all’insegna del ricordo e della condivisione. Sabato 4 e domenica 5 ottobre la palestra delle Suore Cavanis, il "Palasuore", ospiterà la nona edizione del trofeo "Margherita Tocchini", torneo giovanile Under 15 dedicato alla memoria della giovane cestista tragicamente scomparsa il 6 marzo 2014.

A rendere speciale questa due giorni saranno le quattro squadre partecipanti provenienti da diverse regioni d’Italia: Bieffe Porcari (società ospitante, guidata da coach Gianluca Riccomini), Cestistica Savonese, Pallacanestro Perugia e Panthers Roseto. Quattro realtà unite dai valori che Margherita incarnava: passione, impegno e spirito di squadra.

Il torneo prenderà il via sabato, alle 16, con la partita inaugurale tra Porcari e Perugia. A seguire, alle 18.30, scenderanno sul parquet Panthers Roseto e Cestistica Savonese. Nel corso del torneo sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente tutte le realtà del Basket Femminile Porcari: dalla prima squadra, che prenderà parte al campionato di serie "C", fino al settore agonistico e al minibasket. Alle 21 tutte le squadre si ritroveranno per una cena conviviale, pensata per rafforzare i legami tra le ragazze.

Anche quest’anno il torneo seguirà la collaudata formula del "camping": le atlete pernotteranno in palestra con sacchi a pelo e materassini. Un’esperienza che va oltre la competizione, favorendo la nascita di nuove amicizie tra realtà diverse, ma accomunate dalla stessa passione per il basket. La colazione e il pranzo di domenica saranno offerti nei locali messi a disposizione dalle suore "Cavanis", da sempre al fianco del progetto educativo della società. Domenica 5 ottobre si disputeranno le finali: alle 14.30 quella per il terzo e quarto posto, seguita dalla sfida per il primo e secondo posto che assegnerà il trofeo. Poi le premiazioni nel ricordo affettuoso di Margherita Tocchini. Un’ occasione sentita che riunirà atlete, allenatori, famiglie e amici nel ricordo affettuoso di Margherita.

Il suo sorriso, ritratto in una foto che accoglie chi entra nel corridoio degli spogliatoi, continua a essere una presenza viva e ispiratrice per tutte le atlete gialloblu. Proprio lì, dove ha lasciato il segno più profondo, nuove promesse si confronteranno in un clima dove l’agonismo si intreccia con la memoria e con l’amicizia.

Massimo Stefanini