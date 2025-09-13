BASKET FEMMINILE. Trofeo "Settembre Lucchese» al via: un fine settimana di spettacolo al palasport

Primo appuntamento ufficiale per Le Mura Spring con il terzo trofeo "Settembre" Lucchese, al "Palatagliate" in questo week-end. Si daranno battaglia le padrone di casa con Academy Firenze e Perugia – roster che puntano a posizioni importanti di classifica – e il Jolly Livorno che è entrato nell’orbita Libertas (quella labronica) ed ha l’obiettivo di primeggiare in "A2".

Questa mattina le gare delle formazioni Under 17 delle stesse squadre: alle 10 semifinale Le Mura Spring-Jolly Livorno; a seguire, alle 12, l’altra tra Firenze Academy e Perugia. Alle 16 semifinale "seniores" Le Mura Spring-Firenze Academy; alle 18 Jolly Livorno-Perugia. Domani mattina, invece, si inizierà con le finali Under 17; nel pomeriggio le finali "seniores".

Tra le formazioni "seniores" Perugia non ha bisogno di presentazioni: capolista solitaria per quasi tutto lo scorso campionato e reduce come le biancorosse dalle fasi nazionali per l’accesso alla "A2". Le umbre si sono rafforzate: all’uscita della play Soli, della guardia Cragnolino e dell’ala Olajide, sono arrivate la play polacca Rudzka e, di ritorno, la guardia Fausti e l’esperta ala Milica Micovic.

Non è da meno Firenze che, dal mercato estivo, nonostante l’addio della centro Ceccanti, ha registrato il ritorno della Rossini, guardia che ha ben fatto a S.Giovanni in "A2" e l’arrivo delle lunghe Ponzecchi (da Prato) e dell’esperta Reani.

Le Mura Spring può contare su un roster consolidato che ha regalato tante soddisfazioni ai tifosi nello scorso campionato, la tecnica e l’esperienza da categoria superiore della play Ceccarini e dell’ala Evangelista, provenienti da Jolly Livorno e della lunga Bona, ultima stagione al Basket Girls Ancona in "A2", categoria dove ha superato le 300 presenze. Completano una formazione già molto competitiva. Sarà, un torneo molto interessante.

Alessia Lombardi