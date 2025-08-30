Basket femminile - Under 19. Querci e Volpini restano al Bieffe

Sarà ancora una volta Simona Querci, affiancata da Valentina Volpini (foto), a guidare l’Under 19 del Bieffe Porcari per la stagione 2025/2026.

Per la coach si tratta del terzo anno consecutivo alla guida della squadra, un segnale di continuità importante per un gruppo che ha mostrato negli anni una crescita costante sia a livello tecnico che umano. La stagione che sta per iniziare si preannuncia intensa e ricca di sfide. Il campionato Under 19 rappresenta, infatti, una tappa fondamentale nel percorso di formazione delle atlete che si troveranno ad affrontare avversarie di ottimo livello.

Tuttavia, il gruppo si presenta compatto, affiatato e motivato, con la voglia di migliorare e mettersi in gioco ogni giorno. Querci e Volpini oltre al loro impegno con l’Under 19, continueranno a essere protagoniste anche nel progetto baskin con i Galaxy Porcari, una realtà inclusiva che unisce atleti con e senza disabilità. Un’esperienza importante che coinvolge anche alcune giocatrici del Bieffe, uno strumento potente di crescita personale e sociale.