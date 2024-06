Basket femminile. Use Rosa, arriva la giovane ala Leghissa . La play Casini resta una solida certezza La nuova formazione dell'Use Rosa Scotti per la Serie A2 femminile si arricchisce con Sara Casini e Elisa Leghissa. Casini, giovane play, è un pilastro cresciuto nel vivaio empolese, mentre Leghissa, ala forte, arriva dal Basket Roma con esperienza in serie A2 e serie B.