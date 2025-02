Basket femminile. Vis Rosa al tappeto. Ko contro Piumazzo

Non riesce l’impresa alla Istituti Polesani Vis Rosa, sconfitta 60-73 dalle Basketball Sisters di Piumazzo, ma comunque in continua crescita sul piano delle prestazioni. La squadra di coach Vaianella affrontava la quarta in classifica, reduce da quattro vittorie di fila, ma la partita è stata equilibrata per trenta minuti, con la Vis Rosa a rintuzzare colpo su colpo i tentativi di allungo delle modenesi. Di fronte a una squadra di caratura superiore, le ferraresi hanno retto l’urto giocandosela a viso aperto: 28-31 all’intervallo e 48-53 al 30’ i parziali di una gara che si è decisa sui dettagli e che negli ultimi dieci minuti ha visto prevalere la maggiore qualità e lucidità di Piumazzo. Per la Vis Rosa però è l’ulteriore dimostrazione di un gruppo in crescita.