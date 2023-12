Basket femminile. Vis Rosa ancora a segno. Successo su Castelfranco

Quarta giornata di andata e seconda vittoria consecutiva per la serie C griffata Vis Rosa Istituti Polesani, che supera Castelfranco nell’esordio casalingo al Palapalestre.

Partenza con il freno a mano tirato per capitan Perfetto e compagne, che mettono in campo poca intensità difensiva e poco ritmo in attacco. Le percentuali al tiro sono basse, le avversarie fanno poco meglio e chiudono in vantaggio 22-26 i primi due quarti.

L’inizio del terzo quarto segue la falsa riga dei primi due fino a quando, dopo un time-out chiamato da coach Vaianella, finalmente le ragazze vissine fanno crescere la loro intensità riuscendo prima a pareggiare (35-35 al 30’) e poi a vincere 19-5 l’ultimo quarto, chiudendo senza troppi patemi la partita con il punteggio di 54-40.

Prossimo appuntamento domenica alle 18,30, trasferta a Bologna contro il C.M.P. Global alla palestra Manfredi di via Felsina 40.

Istituti Polesani Vis Rosa-Castelfranco Emilia 54-40

Parziali: 12-10; 22-26; 35-35

Istituti Polesani Vis Rosa: Conti n. e., Borghi, Colombani 2, Targa n. e., Colantoni, Zampini 6,

Vitali 2, Loiacono 12, Dentamaro 17, Salvadego 3, Marino, Perfetto 12.

ll. Vaianella, 1° Ass. Macario Ban.