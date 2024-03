Basket femminile. Vis Rosa consolida il secondo posto del girone battendo Ravenna con l’ultimo quarto in rimonta Al Pala Mattioli, il big match tra Istituti Polesani Vis Rosa e Capra Team Ravenna si conclude con una vittoria per Ferrara per 50-56, dopo un'equilibrata e combattuta partita che ha visto le ragazze Rosa Azzurre lottare fino all'ultimo minuto.