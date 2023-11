Basket femminile. Vis Rosa ko nella prima in C

Partenza amara per la Vis Rosa in serie C, marcata Istituti Polesani, che cade sul campo di Granarolo nella prima giornata di campionato. Le ragazze di coach Vaianella controllano il match per tre quarti allungando per due volte sul +10. Ma le padrone di casa non mollano mai e complice anche la troppa discontinuità nell’intensità difensiva delle nostre ragazze, riescono a ricucire gli strappi e a trovare il vantaggio a 3 minuti dalla fine.

Nel finale punto a punto la maggiore precisione dalla lunetta delle padrone di casa fa la differenza per il 61-56 finale.

Prossimo impegno lunedì 13 alle ore 21:20 presso la palestra J. Owens ancora in trasferta contro la Polisportiva Monte S. Pietro, per la seconda giornata di andata.

Parziali: (14-17; 29-31; 43-47)

ISTITUTI POLESANI VIS ROSA: Borghi 3, Colombani, Farinelli 2, Targa 4, Colantoni, Zampini, Loiacono 10, Dentamaro 12, Basaglia 2, Marino, Salvadego 15, Perfetto 8

All. Vaianella, 1° Ass. Macario Ban