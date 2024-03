Basket femminile. Vis Rosa lanciata con le under 15: espugnata Cavezzo

Continua la cavalcata della formazione under 15 della Vis Rosa, che sul parquet di Cavezzo

conquista la terza vittoria consecutiva con il punteggio 37-50.

In avvio di gara sono le padrone di casa a condurre il match riuscendo in alcune occasioni a mettere in difficolta l’attacco bianco celeste. La difesa preparata da coach Vecchi su Nako Moni,

febbricitante e non ancora al meglio della condizione fisica, è asfissiante. Dopo aver chiuso il primo parziale sul -1, 14-13, anche nel secondo periodo la Vis Rosa non riesce a spiccare il volo, le piovre rispondono dalla distanza ai canestri delle estensi, dopo i primi 20’ il punteggio vede comunque le ferraresi avanti di 1, 27-28.

La chiacchierata negli spogliatoi porta gli effetti desiderati, la Vis Rosa non si deconcentra

e continua a macinare canestri alternando penetrazioni a buoni tiri da fuori. Cavezzo non si

arrende e prova a mettere sabbia negli ingranaggi ben oliati delle estensi senza riuscirci. Il

pitturato difeso da Vis Rosa diventa un fortino impenetrabile, le modenesi non segnano per oltre 6’ e scappa a + 13, 33-46 al 36’. Gli ultimi minuti si giocano in controllo e senza

commettere errori a dimostrazione di essere una squadra sempre più consapevole dei propri

mezzi e delle potenzialità che via via sono sempre più in evidenza. Prossimo incontro domenica alle 18 contro la Pol. Pontevecchio al

Palapalestre, per la quinta e ultima giornata di andata della seconda fase.