Basket femminile. Vis Rosa travolta dal Peperoncino. Dopo la sosta c’è Castelfranco

Seconda giornata di Serie B femminile e secondo stop per la Istituti Polesani Vis Rosa, che si arrende sul parquet del PalaCapsor di Castello d’Argile contro le ragazze del Peperoncino Basket in una gara a senso unico.

Sono subito le bolognesi a condurre la gara con buone soluzioni in attacco e una grande aggressività in difesa, e già il primo parziale vede la Istituti Polesani inseguire 22-5. Il copione non cambia nel secondo periodo. La sola Dovesi, che supera ancora i venti punti realizzati come nella gara d’esordio, non basta a contrastare Secchiaroli, Mandini e Ferrari: si va negli spogliatoi sul 45-19. Le padrone di casa non si fermano nella ripresa, e dilagano prima sul 63-33 di fine terzo quarto, e poi sull’87-43 della sirena conclusiva.

È amareggiato coach Luigi Macario Ban al termine del match: "Abbiamo commesso troppe disattenzioni difensive per pensare di potercela giocare. Abbiamo subito tanto la loro energia. In attacco siamo state frettolose, pagando anche le basse percentuali nel primo tempo, con tiri aperti che, comunque, siamo state brave a costruire. Non facciamo drammi: siamo una squadra giovane, e la nostra crescita passa anche per partite come questa".

La terza giornata sarà di riposo per le vissine: la Istituti Polesani tornerà in campo sabato 25 ottobre, quando alle 21 arriveranno al Palapalestre le Basketball Sisters di Castelfranco Emilia.