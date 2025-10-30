Basket femminile. Vis Rosa, un altro netto ko in casa

Un’altra difficile partita per la Istituti Polesani di coach Macario Ban, che nella quarta giornata di Serie B femminile soccombe alle Basketball Sisters di Castelfranco Emilia tra le mura amiche della Bondi Arena. Le ferraresi reggono l’urto fino alla metà del primo quarto (8-10 il parziale dopo cinque minuti), quando le modenesi sprintano con il break che le porta sul 9-19. Le ospiti incrementano il proprio vantaggio sul 17-38 della pausa lunga, per poi dilagare nella ripresa, fino al passivo di 34-70 di fine partita.

"C’è poco da dire, abbiamo giocato con poca energia – commenta coach Luigi Macario Ban al termine della gara. – Tecnicamente, a tratti, abbiamo anche dimostrato buone cose, ma è stato troppo poco. Sappiamo che c’è tanto da lavorare, e questo non ci spaventa: ma ci serve più cattiveria agonistica, più ambizione per provare a competere contro le nostre avversarie, perché alla prima difficoltà andiamo in confusione. Comunque, anche da questa partita traiamo qualche insegnamento che ci permette di continuare a lavorare per migliorare ulteriormente".