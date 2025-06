Basket ferrarese: l'Adamant celebra la promozione in B Nazionale con coach Benedetto

"Con questa società al timone, il basket ferrarese non può che avere un futuro roseo". Parole di coach Giovanni Benedetto, al termine della vittoria che ha sancito la promozione in B Nazionale dell’Adamant, e che suonano come un punto di partenza per un progetto che avrà ancora tanto da dare alla città e ai suoi tifosi. Si ripartirà certamente da lui, nocchiero apprezzato sia sul lato umano che su quello tecnico, per la costruzione di una squadra che andrà ad affrontare un campionato complicato, quello della B1, ma che Ferrara vuole vivere non da comparsa.

Le risorse per fare bene ci sono, di certo non si potrà puntare al doppio salto immediato in A2, ma le fondamenta sono solide e la società vuole continuare a radicarsi passo dopo passo: si potrà fare bene anche in B1, continuando a valorizzare i giovani come fatto in questi due anni, e rinnovando in parte un roster che a dire il vero forse non avrà bisogno di grandissimi scossoni.

Probabilmente si dovranno fare alcune scelte dolorose, perché dire addio ad alcuni giocatori dopo una promozione non è mai facile, ma lo sport è questo e anche l’Adamant (al 99% il rinnovo del main sponsor è cosa fatta) dovrà passarci, se vorrà essere attrezzata per un campionato tranquillo al piano superiore. Difficile dire ora chi resterà e chi no, di certo grandi chance di continuare la loro esperienza a Ferrara ce le hanno Ballabio e Marchini, ormai "pretoriani" di coach Benedetto, e veri e propri beniamini del pubblico estense. La società ha investito su Yarbanga e difficilmente se ne priverà, e anche Tio – determinante in questi playoff – potrà continuare il suo percorso all’ombra del Castello Estense.

Le conferme, però, potrebbero essere molte di più (Chessari, Santiago, Solaroli, Yarbanga e Casagrande hanno il contratto garantito per la prossima stagione, con la promozione conquistata), e al momento parliamo solo di ipotesi, perché siamo a neanche 48 ore dalla gioia della promozione ed è giusto che certi tipi di discorsi vengano intavolati più avanti. Almeno per una settimana ancora, c’è tempo per festeggiare e per godersi un risultato che questo gruppo, in ogni suo effettivo, ha meritato sin dal primo giorno. Per l’impegno, l’attaccamento alla maglia e lo splendido atteggiamento mostrato, andrebbero confermati tutti.

