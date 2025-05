Basket Festa nel settore giovanile Dany. L’Under 19 Silver è campione regionale

Per la prima volta nella sua storia, il Dany Basket Quarrata conquista un titolo giovanile. A riuscire nell’impresa è la compagine Under 19 biancoblu, che si laurea campione regionale a livello Silver, trionfando nella Final Four disputata lo scorso fine settimana a Castelfranco di Sotto. In semifinale, la squadra allenata da Andrea Carnesi manda al tappeto il Centro Minibasket Carrara con il risultato di 82-60, trascinata in particolar modo dai 19 punti di Sevieri. Nell’atto conclusivo invece i mobilieri hanno ragione per 84-59 di Piombino, con Bortnikovs autentico dominatore della sfida con un bottino di 30 punti. Per la formazione pistoiese si tratta di un traguardo raggiunto al termine di una stagione dominata e contraddistinta da appena una sconfitta.

"È una soddisfazione enorme e meritata per un gruppo di ragazzi che ha lavorato assiduamente in palestra da inizio anno – commenta coach Carnesi –. Ci eravamo posti l’obiettivo di questo titolo e lo abbiamo centrato. Faccio i complimenti ai ragazzi per una stagione fantastica".

Questo il roster della formazione Under 19 di Quarrata: Jacopo Zucconi, ?Giulio Frati, Marco Sevieri, ?Edoardo Pieralli, Tommaso Nesti, Milos Babovic, Janis Bortnikovs, Ayuel Nyuol, Edoardo Bonacchi, Mattia Paravisi, Francesco Tognazzi, Pietro Tognazzi, Pavlo Lytvyn, Roberto Parini, Tommaso Baldi, Tiago Sabatini, ?Matteo Falcini, Niccolò Dimino, Luca Rocco, Lorenzo Barluzzi.

Francesco Bocchini