Basket, finali ’3 contro 3’. Benedetto ’64 al primo posto

Come ogni anno, la Fip di Ferrara ha organizzato la fase provinciale del 3x3 under 14 maschile al palazzetto di Poggio Renatico. Essendo le squadre Under 14 della provincia soltanto sette, si è pensato di inserire anche atleti del 2012 con 5 squadre Under 13. In tal modo si sono giocate il titolo provinciale 12 squadre suddivise in 3 gironi. La manifestazione è stata una festa di sport organizzata dalla Fip, con la collaborazione impeccabile di Leonardo Burchi e del bravo speaker Niccolò Galdi.

Nell’under 14 partecipavano Fenice Codigoro, Cestistica Argenta, Scuola Basket Ferrara, Basket Estense 2011, Antares Basket Copparo, Benedetto 1964 Cento e Vis 2008. Le squadre Under 13 erano invece Matilde BK Bondeno, Gallo Basket, Despar 4 Torri, Basket Comacchio e Benedetto XIV Cento.

Cinque arbitri e cinque ufficiali di campo hanno diretto i vari incontri con grande professionalità, la premiazione è stata effettuata dal presidente della Provincia Daniele Garuti e dal vice-sindaco di Poggio Renatico, Andrea Bergami.

Queste le prime quattro squadre classificate: 1° Asd Benedetto 1964 Cento, 2° Vis 2008, 3° Cestistica Argenta e 4° Matilde BK Bondeno. Domenica 29 giugno, le due squadre finaliste parteciperanno alla fase regionale a Misano Mare.