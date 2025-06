Basket. Finali nazionali U17 Eccellenza da domani fino a domenica 22

Una settimana di grande basket giovanile, con i migliori talenti Under 17. La città di Chiusi si prepara ad ospitare la Finale Nazionale del Campionato Under 17 Eccellenza Maschile – Trofeo Claudio Monti, in programma da domani al 22 giugno sui parquet dell’Estra Forum di via Mazzini e del Palafuccelli di via Talamone. Un appuntamento organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dalla Fip Toscana, in collaborazione con la società San Giobbe Basket Chiusi, che vedrà impegnate 16 squadre provenienti da tutta Italia, per un totale di oltre 160 ragazzi, che si affronteranno per lo scudetto di categoria. Nella prima fase (16-18 giugno) le squadre, divise in 4 gironi da 4, si affronteranno per cercare di arrivare in testa al ranking dei raggruppamenti, ed evitare quindi lo spareggio del 19 giugno, che coinvolgerà le seconde e terze classificate dei 4 gironi. Venerdì 20 giugno via ai Quarti, mentre le Semifinali si disputeranno il pomeriggio di sabato 21 giugno. Domenica 22 la finalissima che assegnerà lo scudetto di categoria, con le partite valide per il terzo e quarto posto e per il primo e secondo posto che si disputeranno all’Estra Forum rispettivamente alle ore 16 e alle 18,30. Tutte le gare si potranno seguire in live sul canale Twitch Italbasket e su quello YouTube Italbasket, oltre che su FIP Stats dove ci saranno tutte le statistiche.

Queste le squadre ammesse alle Finali: Vis 2008 Ferrara, Unahotels Reggio Emilia, Pallacanestro Cantù, Grantorino Basketball Draft, Firenze Bk Academy, VL Pesaro, Unibasket Lanciano, Vega Training Francavilla, Rendimax Amici Pall. Udinese, Aquila Basket Trento, Pall. Varese spa, Allianz Derthona Basket, Pall. Trieste 2004, Virtus Pall. Bologna, S.A.P. Alghero, Orange1 Bk Bassano.