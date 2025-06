Basket, Forlì cade in gara 4 e cede il passo a Rimini: finisce 64-76

Forlì,1 giugno 2025 – Forlì cade in gara4 e cede il passo a Rimini, che avanza in finale promozione dove ad attenderla c’è Cantù. La squadra di Dell’Agnello tiene in pugno punteggio e inerzia per tutta la sfida, imponendosi 64-76.

L’Unieuro forza l’utilizzo di Perkovic dopo la pausa lunga, ma le energie sono davvero ridotte al lumicino ed è costretta alla resa. Gaspardo (18) l’unico dei suoi in doppia cifra. L’equilibrio di inizio periodo dalle iniziative di Gaspardo (13-9) e poi dall’ingresso in campo di Camara che spariglia le carte (14-19) anche perché Forlì non segna più dal campo. La partita si gioca sotto canestro e, con 6 punti di Magro, i biancorossi sono ancora lì (27-28). La bomba di Pollone, poi, vale il sorpasso (32-31), ma nei 4’ prima della pausa lunga l’Unieuro resta a secco dal campo mentre Rimini prende il largo con Marini protagonista, fino al +9 (33-42) dell’intervallo. La Pallacanestro 2.015 non molla (41-46), ma subisce l’energia degli avversari e capitola. Anche perché nella metà campo offensiva la produttività crolla e Rimini allunga fino al +12 (47-59). Forlì attraversa il momento più complicato della serie e RivieraBanca insiste, portandosi sul +16 (50-66) e quindi sul +17 (53-70) che chiude i giochi a metà tempo.