Basket. Fusione Juve-Bellaria. E ripartenza dal “basso“

La Bnv Juve Pontedera cambia nome in Juve Pontedera-Bellaria, ripartendo quest’anno dalla Divisione Regionale 1, dopo la retrocessione dalla Serie C interregionale al termine della scorsa stagione contro Fucecchio. Un passo indietro doloroso che ha imposto alla società una riprogrammazione tecnica e organizzativa, con la scelta di puntare su un gruppo giovane, affamato e con una forte identità locale. Difatti a guidare il nuovo percorso ci saranno: Luca Falchi e Matteo Lucchesi, affiancati da giocatori come Samuele Scardigli, Mattia Foschi, Alberto Ferrati e Fadilou Gaye, oltre al blocco dell’Under 17 Eccellenza, inserito in pianta stabile nel roster per favorire la crescita dei talenti interni. Importante anche il ritorno sotto canestro di Leonardo Chiarugi e del coach Alessandro Manetti, reduce dalla collaborazione con San Miniato, affiancato dal giovane tecnico Samuele Barbensi proveniente dalla Bellaria. Nonostante la stagione passata, la prima partita è iniziata con un sorriso grazie alla vittoria ottenuta all’esordio in Coppa Toscana contro Invictus Livorno per 56-54 arrivata grazie a un ultimo quarto di grande intensità in cui i pontederesi hanno realizzato 21 punti ribaltando la partita con difesa aggressiva e precisione nei momenti decisivi. La DR1 sarà un campionato lungo, equilibrato e probabilmente insidioso, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza ma il gruppo guidato da Falchi e Lucchesi sembra avere le motivazioni giuste per affrontare le sfide con identità e orgoglio, nella speranza di restituire entusiasmo al pubblico e riportando la squadra in prima linea.

Andrea Martina Torre