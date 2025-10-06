Basket, gara da dimenticare per il CUS Pisa, all’esordio in DR1, in casa con CMC Carrara

Pisa, 6 ottobre 2025 – Esordio da dimenticare in Divisione Regionale 1, per il CUS Pisa targato Cosmocare, opposto sul proprio campo al Centro Minibasket Carrara, che ha prevalso largamente nel finale, dopo che gli universitari avevano guidato per tre quarti la gara.

LA CRONACA – La partenza è per i padroni di casa, che limitano l’attacco carrarino, riuscendo a conquistare un vantaggio di 8 punti alla fine del primo quarto (27-19). Gli universitari non mollano la difesa nel secondo, in cui gli ospiti segnano 18 punti, ma si fermano in attacco a quota 17 e le due squadre vanno al riposo con un distacco di 7 lunghezze (44-37). Nella ripresa saltano gli equilibri difensivi pisani, che pure avevano dato segnali di miglioramento nell’ultima amichevole con la Cerretese: il CUS subisce 27 punti nel terzo periodo, chiuso però sempre in vantaggio per 68-64, per poi prenderne addirittura 34 nel quarto decisivo, consegnando agli ospiti il vantaggio e la partita (87-98).

I VALORI – La formazione universitaria, confermando le caratteristiche della scorsa stagione, ha segnato 12 triple (3 con Burgalassi e 2 con Siena e Giannelli), mentre Carrara, con 29 conclusioni da due punti e 22 liberi, ha dimostrato di tentare, con maggior successo, soluzioni più vicine al canestro. Tre gli uomini in doppia cifra per i padroni di casa, Burgalassi (13), Spagnolli (16) e Malfatti (14), quattro per Carrara, che ha trovato tre giocatori sopra i 20 punti, le guardie Campi (top scorer con 25) e De Angeli (21) ed il pivot Moscatelli, pure a quota 21.

“Abbiamo preso 61 punti in 20 minuti e 98 punti complessivi. In un campionato come questo -osserva il coach gialloblù Stefano Dari- con queste cifre vincere è una chimera. Dobbiamo subito riacquistare credibilità fin dalla prossima partita. Sicuramente sappiamo su cosa lavorare per le prossime settimane”

Cosmocare CUS Pisa-CMC Carrara 87-98

Parziali: 27-19, 17-18, 24-27, 19-34

Cosmocare CUS Pisa: Burgalassi 13, Spagli 3, Fiorindi 6, Ricci 7, Spagnolli 16, Rosati, Malfatti 14, Siena 6, Giannnelli 9, Apolloni 6, Carrozzo, Quarta 7. All.: Dari.

CMC Cararra: Akkad, Orsini 2, Diagne 6, Tonelli 11, Sessa, Malcontenti 7, Mancini 5, Campi 25, Diamanti, Del Angeli 21, Moscatelli 21, Toppetti. All.: Bertieri.