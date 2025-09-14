Basket: gara secca per i marmiferi a Montemurlo. Cmc, esordio in Coppa

Esordio a Montemurlo per il Cmc che oggi (ore 18.15) gioca sul parquet pratese per la prima gara della Coppa Toscana di basket ’Franco Bugliesi’, gara secca valida per i sedicesimi. "Per noi la Coppa è un valido test per capire gli obiettivi che possiamo darci in campionato – dice coach Michele Bertieri (il vice è Luca Rigano), alla sua terza stagione sulla panchina biancoceleste –. La Coppa richiede la giusta attenzione ma come tutti gli anni è utile in vista di un campionato che non sarà facile e che al momento è tutto da scoprire. Questa esperienza ci darà le prime indicazioni, anche se il nostro obiettivo prioritario è il mantenimento della categoria. La squadra è ancora più giovane di quella dello scorso anno". In caso di successo, negli ottavi il Cmc affronterà la vincente tra Libertas Lucca e Monsummano. In campionato i biancocelesti esordiranno il 5 ottobre (ore 18) in casa del Cus Pisa mentre la prima partita casalinga è prevista il 12 ottobre (ore 18) contro il Donoratico.

Il roster: Marco Mancini (guardia), Michele Diamanti (ala), Gabriele Campi (play), Marco Malcontenti (ala), Luca Cucurnia (ala), Lorenzo De Angeli (play-guardia), Giacomo Sessa (play), Modou Diagne (ala), Nicholas Moscatelli (pivot), Matteo Topetti (play), Edoardo Argiolas (ala), Davide Akkad (ala), Nicola Ferrando (guardia), Diego Orsini (ala), Duccio Tonelli (play).

ma.mu.