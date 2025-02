Basket. Gea battuta, ma è stata una bella gara

Sconfitta a testa alta per la Gea sul campo del Capannori nel campionato di serie C. La squadra femminile di Silvio Andreozzi esce a testa altissima (48-37) dal confronto dopo aver lottato con intelligenza, riuscendo a rimanere in partita fino alla fine. A tre minuti dalla sirena le grossetane erano sotto di cinque punti e se la tripla di Clara Nunziatini fosse entrata, invece di girare intorno all’anello, sarebbe stato un altro finale. Rimane comunque la prestazione di fronte ad una squadra esperta. La Gea ha cercato il tiro sicuro, ha difeso bene, riuscendo a mettere paura ad una squadra che sta tallonando la regina Montecatini. La Gea è stata avanti di quattro punti nel primo quarto, poi Capannori ha preso in mano il match, arrivando a 21 punti di vantaggio, ma le biancorosse hanno avuto il grande merito di rifarsi e perdere con un distacco onorevole.

CAPANNORI: Baglioni 3, Stefanini 2, Aramini 6, Parlanti, Bendinelli, Bonciolini, Pagni 4, Buonaguidi 7, Danesi 23, Belluomini 3.

GEA: Nunziatini 2, Pepi 1, Vallini 10, Mery Bertaccini 6, Vannozzi 2, Emma Bertaccini, De Michele 14, Perillo, Faragli 2.