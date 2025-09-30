Basket. Gea in crescendo, Calcinaia battuto
Con un quarto di finale esplosivo, la Gea stacca il pass, per il secondo anno consecutivo, per le Final Four della Coppa Toscana in programma a gennaio. La squadra di coach Silvio Andreozzi è andata a vincere sul campo della corazzata Basket Calcinaia per 96-79. La Gea nella prima frazione ha sofferto molto l’aggressività dei pisani che a tratti sono riusciti anche a rimanere in vantaggio, prima di cedere di quattro lunghezze a Furi e compagni, che sono poi andati all’intervallo con sei lunghezze di vantaggio. Tra la fine del secondo quarto e la fine del terzo, però, Calcinaia si è rifatta sotto arrivando al 30’ con un solo punto di ritardo, sul 63-64. Grosseto si è compattato, ha ritrovato la coesione difensiva e ha fatto registrare un uno straordinario allungo con 32 punti realizzati nell’ultimo periodo, compresi 15 dalla lunetta. "Abbiamo affrontato una squadra tosta, intensa in difesa, ben organizzata e ben allenata – commenta Andreozzi – che ci ha messo in difficoltà, anche perché siamo partiti soft nei primi minuti. Piano piano siamo venuti fuori, alzando l’intensità e nell’ultimo strappo abbiamo avuto medie veramente straordinarie".
