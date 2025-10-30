Basket. Già duecento tesserate. La Prosport a canestro

L’effetto Sinner, che ha spinto molti bambini e ragazzi a giocare a tennis a scapito degli altri sport, non ha per nulla interrotto la marcia trionfale della Prosport Arcore. La giovane società di basket, nata nel 2003, ha presentato le sue squadre in una mattinata che è diventata festosa visti i numeri degli iscritti. "Il primo anno abbiamo iniziato a fare attività con 12 iscritti – dice il direttore tecnico della Prosport Max Vitali –: andando sempre in crescendo, siamo arrivati alla quota attuale di più di 200 tesserati. Buona parte del merito è da attribuire al lavoro infaticabile che ha svolto Rosa Raimondi, la nostra responsabile del minibasket. Nelle stagioni passate Rosa allenava tutte le formazioni del minibasket, ora abbiano inserito forze nuove sia come capo istruttori che come vice allenatori. Tutto questo è avvenuto grazie alle collaborazioni con Lesmo, Usmate e Casati Arcore. Per gli allenamenti e le partite utilizziamo come palestra principale quella di Via San Martino. C’è grande orgoglio e soddisfazione perché vediamo i risultati del lavoro svolto per arrivare dove siamo ora. Siamo abituati ad avere dei gruppi monoannata che facciano un percorso insieme".

Nella festa di apertura della stagione 2025/26 si è avvertito forte il senso di appartenenza ai colori sociali biancorossoblù di tutti i mini atleti presenti in palestra. Ogni squadra ha la sua mascotte, con simbolo un riccio, ispirandosi al videogioco Sonic. La Prosport Arcore quest’anno è pronta al via con il microbasket e i pulcini, entrambi gruppi sold out. Ci sono poi gli scoiattoli small, gli aquilotti small, gli aquilotti big, le gazzelle, gli esordienti maschili, l’Under 13 femminile, l’Under 13 maschile, l’Under 17 maschile, i Senior maschili, femminili e platinum.

Una cosa accomuna tutte le formazioni della Prosport: la passione per la pallacanestro.

Antonella Galimberti